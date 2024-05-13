"Воцерковленный христианин": В РПЦ поддержали кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России

По данным прессы, кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов является воцерковленным христианином. Об этом рассказал священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский. Он отметил, что будет очень рад новой должности государственного деятеля, если информация журналистов верна.

"Понимаю, что духовная жизнь человека — это глубоко личное для него самого, поэтому просто выражу свои чувства, что если пресса не ошибается, то меня это очень радует", — написал священник в телеграм-канале.