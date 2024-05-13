"Воцерковленный христианин": В РПЦ поддержали кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России
Священник Островский поддержал выдвижение Белоусова на пост главы Минобороны РФ
Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
По данным прессы, кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов является воцерковленным христианином. Об этом рассказал священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский. Он отметил, что будет очень рад новой должности государственного деятеля, если информация журналистов верна.
"Понимаю, что духовная жизнь человека — это глубоко личное для него самого, поэтому просто выражу свои чувства, что если пресса не ошибается, то меня это очень радует", — написал священник в телеграм-канале.
Островский добавил, что очень сложно и практически невозможно не потерять себя на высоком начальственном посту без поддержки Господа. Священник пожелал помощи Божьей рабу Божию Андрею.
Напомним, 12 мая президент РФ Владимир Путин предложил сменить министра обороны России. На месте Сергея Шойгу глава государства видит исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле объяснили это необходимостью инноваций в ведомстве. Многие государственные деятели уже высказались о кандидатуре Белоусова. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал его человеком с сильным характером. А депутат Госдумы Андрей Луговой подчеркнул, что Белоусов обладает компетенцией для обеспечения необходимого взаимодействия Минобороны с другими институтами.