Картаполов назвал выверенным и точным решение назначить Белоусова главой МО

Решение президента России Владимира Путина выдвинуть кандидатуру первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу было обдуманным. По мнению главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, оно является точным и выверенным.

"Раз внёс президент, верховный главнокомандующий, значит, это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может", — пояснил Картаполов в беседе с ТАСС.

Парламентарий также предложил перенести рассуждения о том, что будет потом, до момента, когда всё "состоится официально".