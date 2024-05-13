Картаполов назвал выверенным и точным решение назначить Белоусова главой МО
Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил
Решение президента России Владимира Путина выдвинуть кандидатуру первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу было обдуманным. По мнению главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, оно является точным и выверенным.
"Раз внёс президент, верховный главнокомандующий, значит, это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может", — пояснил Картаполов в беседе с ТАСС.
Парламентарий также предложил перенести рассуждения о том, что будет потом, до момента, когда всё "состоится официально".
Ранее Совет Федерации получил предложенные Путиным кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. В них в том числе сообщалось о том, что Шойгу оставляет пост главы Минобороны РФ, вместо него предложен Андрей Белоусов. Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства решил назначить главой МО РФ гражданского чиновника.