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12 мая, 21:27

Картаполов назвал выверенным и точным решение назначить Белоусова главой МО

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил

Решение президента России Владимира Путина выдвинуть кандидатуру первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу было обдуманным. По мнению главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, оно является точным и выверенным.

"Раз внёс президент, верховный главнокомандующий, значит, это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может", — пояснил Картаполов в беседе с ТАСС.

Парламентарий также предложил перенести рассуждения о том, что будет потом, до момента, когда всё "состоится официально".

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Ранее Совет Федерации получил предложенные Путиным кандидатуры на должности министров силового блока и ряда ведомств. В них в том числе сообщалось о том, что Шойгу оставляет пост главы Минобороны РФ, вместо него предложен Андрей Белоусов. Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства решил назначить главой МО РФ гражданского чиновника.

Анатолий Симоненко
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