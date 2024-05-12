"Серьёзный послужной список": Гурулёв оценил решение президента назначить министром обороны Белоусова

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв в беседе с Life.ru прокомментировал назначение Андрея Белоусова новым министром обороны РФ. Решение президента страны Владимира Путина является продуманным и выверенным, считает член Комитета ГД по обороне.

"Если президент принял такое решение, значит, оно продуманное, точное и выверенное. Никаких сомнений нет", — заявил генерал-лейтенант.

По словам Гурулёва, гражданское лицо не впервые становится главой МО. Кроме того, у Белоусова поистине "серьёзный послужной список". Ранее он занимал должности министра и вице-премьера, подчеркнул собеседник Life.ru.