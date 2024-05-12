"Серьёзный послужной список": Гурулёв оценил решение президента назначить министром обороны Белоусова
Гурулёв назвал назначение Белоусова главой МО продуманным решением Путина
Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв в беседе с Life.ru прокомментировал назначение Андрея Белоусова новым министром обороны РФ. Решение президента страны Владимира Путина является продуманным и выверенным, считает член Комитета ГД по обороне.
"Если президент принял такое решение, значит, оно продуманное, точное и выверенное. Никаких сомнений нет", — заявил генерал-лейтенант.
По словам Гурулёва, гражданское лицо не впервые становится главой МО. Кроме того, у Белоусова поистине "серьёзный послужной список". Ранее он занимал должности министра и вице-премьера, подчеркнул собеседник Life.ru.
"Думаю, войска это нормально воспримут и его работа будет правильно воспринята", — подытожил народный избранник.
Совфед огласил список предложенных Путиным кандидатур на должности глав министерств и ведомств 12 мая. Экс-министр обороны Сергей Шойгу стал секретарём Совбеза РФ. Также он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.