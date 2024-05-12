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12 мая, 19:56
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"Серьёзный послужной список": Гурулёв оценил решение президента назначить министром обороны Белоусова

Гурулёв назвал назначение Белоусова главой МО продуманным решением Путина

Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru

Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв в беседе с Life.ru прокомментировал назначение Андрея Белоусова новым министром обороны РФ. Решение президента страны Владимира Путина является продуманным и выверенным, считает член Комитета ГД по обороне.

"Если президент принял такое решение, значит, оно продуманное, точное и выверенное. Никаких сомнений нет", — заявил генерал-лейтенант.

По словам Гурулёва, гражданское лицо не впервые становится главой МО. Кроме того, у Белоусова поистине "серьёзный послужной список". Ранее он занимал должности министра и вице-премьера, подчеркнул собеседник Life.ru.

"Думаю, войска это нормально воспримут и его работа будет правильно воспринята", — подытожил народный избранник.

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Совфед огласил список предложенных Путиным кандидатур на должности глав министерств и ведомств 12 мая. Экс-министр обороны Сергей Шойгу стал секретарём Совбеза РФ. Также он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Илья Пушкарев
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