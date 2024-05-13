Депутат Луговой поддержал кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны
Назначение нового министра обороны России ожидаемо, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Андрей Луговой. По его словам, Андрей Белоусов, предложенный президентом Владимиром Путиным на этот пост, обладает компетенцией для обеспечения необходимого взаимодействия военного ведомства с другими институтами.
Андрей Луговой — о кандидатуре Андрея Белоусова на пост министра обороны. Видео © Life.ru
"Прямо скажем, ожидаемая ротация... Белоусов является высокоуровневым профессионалом, входит в ближайшее окружение президента. Министерство обороны <...> выполняет огромную массу задач, где требуется взаимодействие с народным хозяйством и правительством", — сказал парламентарий.
Луговой заметил, что за последние 20 лет в министерстве "ничего не менялось" в вопросах, касающихся бытового и материального обеспечения, поэтому требуется применение новых подходов. Более того, по словам парламентария, будучи кадровым военным, выпускником профильного училища, он сторонник назначения на пост главы ведомства гражданского человека.
"Я считаю, что за <...> ведение боевых действий отвечает Генеральный штаб. Министр обороны должен выполнять в том числе политические функции", — подытожил депутат.
Напомним, 12 мая Владимир Путин предложил сменить министра обороны России. На месте Сергея Шойгу глава государства видит исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле объяснили это необходимостью инноваций в ведомстве.
Life.ru