Депутат Луговой поддержал кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны

Назначение нового министра обороны России ожидаемо, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Андрей Луговой. По его словам, Андрей Белоусов, предложенный президентом Владимиром Путиным на этот пост, обладает компетенцией для обеспечения необходимого взаимодействия военного ведомства с другими институтами.

Андрей Луговой — о кандидатуре Андрея Белоусова на пост министра обороны. Видео © Life.ru

"Прямо скажем, ожидаемая ротация... Белоусов является высокоуровневым профессионалом, входит в ближайшее окружение президента. Министерство обороны <...> выполняет огромную массу задач, где требуется взаимодействие с народным хозяйством и правительством", — сказал парламентарий.

Луговой заметил, что за последние 20 лет в министерстве "ничего не менялось" в вопросах, касающихся бытового и материального обеспечения, поэтому требуется применение новых подходов. Более того, по словам парламентария, будучи кадровым военным, выпускником профильного училища, он сторонник назначения на пост главы ведомства гражданского человека.