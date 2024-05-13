Зюганов назвал Белоусова человеком с сильным характером
Зюганов: Кандидат на пост главы МО РФ Белоусов — человек с сильным характером
Геннадий Зюганов. Обложка © АГН "Москва" / Киселёв Сергей
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов комплиментарно отозвался о кандидате на пост главы Минобороны Андрее Белоусове. По его словам, он имеет опыт в организации управления работой.
"Что касается Белоусова, это человек с сильным характером, который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги, к сожалению, его не поддержали. Человек, который умеет считать, великолепно знает аналитику и имеет личный опыт в организации управления работой", — отметил Зюганов.
Касательно кандидатуры Белоусова высказались уже многие политики из разных государственных аппаратов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по данной теме отметил, что изменения в руководстве Минобороны обусловлены необходимостью инноваций. Также депутат Госдумы Андрей Гурулёв полностью поддержал решение президента РФ.