Зюганов назвал Белоусова человеком с сильным характером

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов комплиментарно отозвался о кандидате на пост главы Минобороны Андрее Белоусове. По его словам, он имеет опыт в организации управления работой.

"Что касается Белоусова, это человек с сильным характером, который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги, к сожалению, его не поддержали. Человек, который умеет считать, великолепно знает аналитику и имеет личный опыт в организации управления работой", — отметил Зюганов.