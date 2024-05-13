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13 мая, 08:11

Зюганов назвал Белоусова человеком с сильным характером

Зюганов: Кандидат на пост главы МО РФ Белоусов — человек с сильным характером

Геннадий Зюганов. Обложка © АГН "Москва" / Киселёв Сергей

Геннадий Зюганов. Обложка © АГН "Москва" / Киселёв Сергей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов комплиментарно отозвался о кандидате на пост главы Минобороны Андрее Белоусове. По его словам, он имеет опыт в организации управления работой.

"Что касается Белоусова, это человек с сильным характером, который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги, к сожалению, его не поддержали. Человек, который умеет считать, великолепно знает аналитику и имеет личный опыт в организации управления работой", отметил Зюганов.

Депутат Луговой поддержал кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны
Депутат Луговой поддержал кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны

Касательно кандидатуры Белоусова высказались уже многие политики из разных государственных аппаратов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по данной теме отметил, что изменения в руководстве Минобороны обусловлены необходимостью инноваций. Также депутат Госдумы Андрей Гурулёв полностью поддержал решение президента РФ.

Мирон Сидоров
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