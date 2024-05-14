Белоусов заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов заявил о готовности отдать всё, даже жизнь, ради решения поставленных задач. По его словам, он полностью осознаёт свою ответственность перед страной, народом и президентом России Владимиром Путиным.

"Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь, для решения поставленных задач", — сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.