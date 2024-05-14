Белоусов заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ
Андрей Белоусов. Обложка © Kremlin.ru
Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов заявил о готовности отдать всё, даже жизнь, ради решения поставленных задач. По его словам, он полностью осознаёт свою ответственность перед страной, народом и президентом России Владимиром Путиным.
"Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь, для решения поставленных задач", — сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Также Белоусов раскрыл свой "железобетонный" принцип, которым он руководствуется: "ошибаться можно, врать нельзя".
Напомним, Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны 12 мая. Бывший глава военного ведомства Сергей Шойгу уже назначен секретарём Совета безопасности. Говоря об этом, в Кремле подчеркнули, что министерство требует инноваций. А сегодня, 14 мая, Белоусов выступает в Совете Федерации, члены которого примут решение о его назначении. В частности, чиновник заверил, что новую мобилизацию в РФ проводить не собираются.