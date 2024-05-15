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15 мая, 13:02

Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу

Путин: Шойгу как секретарь Совета безопасности РФ будет курировать комиссию ВПК

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу перед началом встречи с командующими войсками военных округов 15 мая. Обложка © Kremlin.ru

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу перед началом встречи с командующими войсками военных округов 15 мая. Обложка © Kremlin.ru

Назначенный на должность секретаря Совбеза России Сергей Шойгу займётся курированием комиссии военно-промышленного комплекса (ВПК) и взаимодействием с другими государствами. Об этом в среду, 15 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности, будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами", — отметил российский лидер в ходе встречи с командующими войсками военных округов.

По словам президента, именно Шойгу понимает важность исполнения обязательств перед партнёрами в вопросах поставки военной техники. Путин подчеркнул, что прежде всего российские власти должны обращать внимание на потребности ВС РФ. Глава государства добавил, что Шойгу будет заниматься этим вопросом совместно с руководителем Генштаба Валерием Герасимовым.

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Напомним, Шойгу был назначен на должность секретаря Совбеза, где он также будет курировать работу Федеральной службы ВТС. Новым министром обороны Путин назначил Андрея Белоусова. В Кремле объяснили этот шаг необходимостью инноваций в военном ведомстве, а Путин связал кадровые перестановки с увеличившимися расходами на оборону и безопасность.

Никита Осипов
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