Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу

Назначенный на должность секретаря Совбеза России Сергей Шойгу займётся курированием комиссии военно-промышленного комплекса (ВПК) и взаимодействием с другими государствами. Об этом в среду, 15 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности, будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами", — отметил российский лидер в ходе встречи с командующими войсками военных округов.