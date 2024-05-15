Путин представил главу Минобороны Белоусова командующим войсками военных округов

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с командующими войсками военных округов в среду, 15 мая, представил нового главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. Как отметил президент, такое назначение вызвано увеличившимися расходами на оборону и безопасность.

Путин представил главу Минобороны РФ Белоусова командующим войсками военных округов. Видео © Life.ru

"Сергей Кужугетович [Шойгу] переходит на другую работу, вы знаете об этом, он будет секретарём Совета безопасности. Это конституционный орган, который формируется президентом. Его задачей является оказание содействия главе государства в руководстве всей силовой составляющей государства. Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", — сказал президент, предоставив Белоусову слово.