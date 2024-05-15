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15 мая, 12:44

Путин представил главу Минобороны Белоусова командующим войсками военных округов

Встреча с командующими войсками военных округов 15 мая. Обложка © Kremlin.ru

Встреча с командующими войсками военных округов 15 мая. Обложка © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с командующими войсками военных округов в среду, 15 мая, представил нового главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. Как отметил президент, такое назначение вызвано увеличившимися расходами на оборону и безопасность.

Путин представил главу Минобороны РФ Белоусова командующим войсками военных округов. Видео © Life.ru

"Сергей Кужугетович [Шойгу] переходит на другую работу, вы знаете об этом, он будет секретарём Совета безопасности. Это конституционный орган, который формируется президентом. Его задачей является оказание содействия главе государства в руководстве всей силовой составляющей государства. Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", — сказал президент, предоставив Белоусову слово.

По словам главы государства, в середине 80-х расходы СССР на оборону и безопасность были около 13% от общего бюджета. В этом году они составят около 8,7%, уточнил Путин.

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Как сообщал Life.ru, вечером 14 мая был утверждён новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. Накануне он выступил в Совете Федерации, где заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ. Эксперт разобрал основные тезисы выступления Белоусова, отметив, что тот сможет сбалансировать потребности СВО и экономики РФ.

Никита Осипов
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