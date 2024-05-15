Путин: Чем эффективнее действия ВС РФ, тем больше шансов для мира на Украине

Более эффективные действия Российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) дают нам больше шансов для мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил в среду, 15 мая, президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сегодня в Кремле он провёл встречу с командующими войсками военных округов.

"Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путём. Мы к этому всегда стремились", — указал российский лидер.

Путин обратил внимание генералов на действия неонацистского режима в приграничной полосе. Он отметил, что те же методы противник применял ещё с 2014 года, когда Москва пыталась мирными средствами урегулировать конфликт.