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15 мая, 14:55

Медведев призвал к конкретике в решениях по развитию ОПК

Медведев: Решения по развитию ОПК должны быть конкретными и "незабюрокраченными"

Ведомства в области оборонного комплекса РФ должны принимать конкретные решения, в которых не будет лишней бюрократии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России, первый замглавы Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев.

"Решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными — поскольку ведомств у нас много, нельзя допускать, чтобы они дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях", — отметил Медведев в ходе первого заседания рабочей группы ВПК, в котором участвовал новый состав кабмина.

Он добавил, что глава государства поручил скоординировать ведомства для усиления оборонного потенциала России.

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Напомним, в среду, 15 мая, после формирования нового правительства, Путин провёл первое совещание по ОПК. В ходе встречи глава государства, в частности, поручил сделать ещё больше для укрепления оборонных отраслей производства.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Осипов
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