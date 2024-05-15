Медведев призвал к конкретике в решениях по развитию ОПК

Ведомства в области оборонного комплекса РФ должны принимать конкретные решения, в которых не будет лишней бюрократии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России, первый замглавы Военно-промышленной комиссии (ВПК) Дмитрий Медведев.

"Решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными — поскольку ведомств у нас много, нельзя допускать, чтобы они дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях", — отметил Медведев в ходе первого заседания рабочей группы ВПК, в котором участвовал новый состав кабмина.

Он добавил, что глава государства поручил скоординировать ведомства для усиления оборонного потенциала России.