Путин назвал цель кадровых перестановок в силовом блоке
Путин: Кадровые перестановки должны обеспечивать успех спецоперации
Кадровые перестановки в Минобороны России должны обеспечивать успех российских войск в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
"Я очень рассчитываю на то, что всё, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, ещё раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках СВО", — сказал российский лидер.
Кроме того, президент оценил работу наших бойцов на фронте. По его словам, российские военные сражаются хорошо, каждый день улучшая позиции по всей линии соприкосновения. Государство должно полностью обеспечивать ресурсами силовой блок для успешной работы подразделений на линии боевого соприкосновения в СВО, подчеркнул глава государства.
Напомним, бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен на должность секретаря Совбеза, где он будет курировать работу Федеральной службы ВТС. После утверждения нового состава Правительства России новым министром военного ведомства Путин назначил Андрея Белоусова. В Кремле такой выбор объяснили необходимостью инноваций в Минобороны.
Life.ru