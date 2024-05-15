Путин назвал цель кадровых перестановок в силовом блоке

"Я очень рассчитываю на то, что всё, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, ещё раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках СВО", — сказал российский лидер.