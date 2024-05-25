Путин обсудил с главами предприятий ОПК поставки востребованных вооружений

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 25 мая, проводит совещание с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в ходе которого, в частности, обсуждается процесс поставок наиболее востребованных образцов вооружения и техники. Этот вопрос президент обозначил в самом начале встречи, которая, как отметил глава государства, готовилась достаточно давно.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами предприятий ОПК. Видео © Life.ru

Путин напомнил, что новый состав Правительства России уже сформирован, поэтому сейчас подходящий момент, чтобы сверить часы. По его словам, многие предприятия ОПК качественно выполняют гособоронзаказ в срок, иногда даже с опережением. При этом президент подчеркнул, что необходимо продолжать укреплять обеспечение ВС РФ современным оружием.

"Это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы контрбатарейной борьбы", — отметил он, сказав также про различные виды связи для устойчивого управления и другую номенклатуру.