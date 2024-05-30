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Путин о завершении спецоперации: В конечном итоге всё встанет на свои места

30 мая, 12:26
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Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент Владимир Путин пообещал, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области будут успешно развиваться в составе России, ситуация будет меняться к лучшему, а безопасность местных жителей будет обеспечена.

"Если бы мы знали в 2014 году, что мы войдём в состав РФ, то легче было бы. Если бы мы знали, когда закончится СВО, тоже легче было бы. Мы не теряем надежды на лучшее", — отметила жительница ДНР в ходе видеовстречи Путина с многодетными семьями.

Путин о завершении спецоперации: В конечном итоге всё встанет на свои места. Видео © Life.ru

"Обязательно так и будет. В конечном итоге всё встанет на свои места. У меня нет сомнений в том, что ситуация будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой",  сказал глава государства.

Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине
Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине

Напомним, что ранее президент Владимир Путин выражал уверенность в победе России в спецоперации, назвав героизм бойцов одним из её ключевых условий. При этом глава государства призвал власти не забывать, что ключевые для РФ задачи сейчас решаются на фронте.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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