Путин о завершении спецоперации: В конечном итоге всё встанет на свои места 30 мая, 12:26 42695 42695 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент Владимир Путин пообещал, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области будут успешно развиваться в составе России, ситуация будет меняться к лучшему, а безопасность местных жителей будет обеспечена.

"Если бы мы знали в 2014 году, что мы войдём в состав РФ, то легче было бы. Если бы мы знали, когда закончится СВО, тоже легче было бы. Мы не теряем надежды на лучшее", — отметила жительница ДНР в ходе видеовстречи Путина с многодетными семьями.

Путин о завершении спецоперации: В конечном итоге всё встанет на свои места. Видео © Life.ru

"Обязательно так и будет. В конечном итоге всё встанет на свои места. У меня нет сомнений в том, что ситуация будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой", — сказал глава государства.

Авторы Александра Вишнякова