Все участники спецоперации на Украине являются героями народа России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Параде Победы в Москве.

Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине. Видео © Life.ru

"Мы отмечаем День Победы в условиях проведения СВО. Все её участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои", — сказал глава государства.