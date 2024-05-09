Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине
Все участники спецоперации на Украине являются героями народа России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Параде Победы в Москве.
Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине. Видео © Life.ru
"Мы отмечаем День Победы в условиях проведения СВО. Все её участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои", — сказал глава государства.
Вся страна, продолжил российский лидер, преклоняется перед бойцами и их стойкостью, а ветераны Великой Отечественной переживают за солдат, находящихся на фронте. Путин, обращаясь к военнослужащим, подчеркнул, что с ними вся Россия.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве уже начался главный торжественный парад. В нём участвуют девять тысяч человек, в том числе участники спецоперации, и 75 единиц техники.
ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков