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9 мая, 07:46

Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине

Все участники спецоперации на Украине являются героями народа России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Параде Победы в Москве.

Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине. Видео © Life.ru

"Мы отмечаем День Победы в условиях проведения СВО. Все её участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои", — сказал глава государства.

Вся страна, продолжил российский лидер, преклоняется перед бойцами и их стойкостью, а ветераны Великой Отечественной переживают за солдат, находящихся на фронте. Путин, обращаясь к военнослужащим, подчеркнул, что с ними вся Россия.

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Напомним, сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве уже начался главный торжественный парад. В нём участвуют девять тысяч человек, в том числе участники спецоперации, и 75 единиц техники.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Матвей Константинов
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