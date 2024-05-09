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9 мая, 07:28

В Параде Победы на Красной площади принимают участие девять тысяч человек

В Параде Победы, который проходит на Красной площади, принимают участие девять тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они пройдут по брусчатке отдельным расчётом.

Среди них — семь Героев России и более ста человек, получивших высокие государственные награды: ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Жукова, Суворова, "За отвагу" и "За храбрость".

Сквозь эпоху и время: 15 архивных фото парадов Победы на Красной площади за всё время — с 1945-го по 2024 год
Сквозь эпоху и время: 15 архивных фото парадов Победы на Красной площади за всё время — с 1945-го по 2024 год

Напомним, сегодня, 9 мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник уже отметили на Дальнем Востоке, а в 10:00 в Москве начался главный парад на Красной площади. Ожидается, что по брусчатке проедут около 75 единиц техники, а также может быть представлена новая самоходно-артиллерийская установка "Коалиция".

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Александр Степанов
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