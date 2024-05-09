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9 мая, 09:55

Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент Владимир Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации, назвав героизм бойцов одним из её ключевых условий. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с российскими военнослужащими, состоявшейся после инаугурации 7 мая.

"Мы знаем о случаях мужества, героизма. И не от случая к случаю эти случаи происходят, а практически на постоянной основе. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы, в этом у меня нет никаких сомнений", — отметил российский лидер.

Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает
Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает

Также в ходе встречи Владимир Путин заявил, что Запад "спит и видит", чтобы Россия стала "слабым звеном". Однако на деле противник увидел обратную картину.

Матвей Константинов
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