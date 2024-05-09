Президент Владимир Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации, назвав героизм бойцов одним из её ключевых условий. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с российскими военнослужащими, состоявшейся после инаугурации 7 мая.

"Мы знаем о случаях мужества, героизма. И не от случая к случаю эти случаи происходят, а практически на постоянной основе. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы, в этом у меня нет никаких сомнений", — отметил российский лидер.