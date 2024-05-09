Путин: Запад "спит и видит", чтобы Россия была слабым звеном

Запад, работающий на потребности Украины, "спит и видит", чтобы Россия стала слабой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с военнослужащими после инаугурации 7 мая. Глава государства отметил, что противник убедился в обратном.

"У противника достаточно современных средств, потому что на нашего противника работает всё западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в её сегодняшнем виде уже не существовала. Они задались этой целью <...> видимо, полагают, чтобы в той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом, слабым звеном", — сказал российский лидер.