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9 мая, 09:45

Путин: Запад "спит и видит", чтобы Россия была слабым звеном

Запад, работающий на потребности Украины, "спит и видит", чтобы Россия стала слабой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с военнослужащими после инаугурации 7 мая. Глава государства отметил, что противник убедился в обратном.

"У противника достаточно современных средств, потому что на нашего противника работает всё западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в её сегодняшнем виде уже не существовала. Они задались этой целью <...> видимо, полагают, чтобы в той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом, слабым звеном", — сказал российский лидер.

Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает
Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает

Также в ходе встречи президент указал, что у России есть все возможности для реализации собственных задач. Однако главным условием является успех в зоне проведения спецоперации.

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Telegram / Кремль. Новости

Матвей Константинов
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