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9 мая, 09:31

Путин на встрече с военными назвал ключевое условие для развития России

Путин назвал успех в зоне СВО главным условием для развития России

У России есть все возможности для реализации собственных задач, но главное условие — успешные боевые действия в зоне спецоперации (СВО). Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которая прошла 7 мая после инаугурации.

Глава государства отметил, что перед нашей страной стоят амбициозные цели в экономической и социальной сферах, а также задачи по укреплению семей, развитию здравоохранения и образования и так далее.

"У нас есть все возможности — все абсолютно возможности — для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы. Но только при одном условии — при условии вашей успешной работы на поле боя", — сказал Путин, подчеркнув, что это ключевое звено на сегодняшний день.

Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает
Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает

Как писал Life.ru, 7 мая после инаугурации Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Российский лидер отметил, что хотел бы поговорить с военнослужащими об обстановке на поле боя, а также о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы действия ВС РФ были ещё более успешными.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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