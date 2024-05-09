Путин на встрече с военными назвал ключевое условие для развития России

У России есть все возможности для реализации собственных задач, но главное условие — успешные боевые действия в зоне спецоперации (СВО). Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которая прошла 7 мая после инаугурации.

Глава государства отметил, что перед нашей страной стоят амбициозные цели в экономической и социальной сферах, а также задачи по укреплению семей, развитию здравоохранения и образования и так далее.

"У нас есть все возможности — все абсолютно возможности — для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы. Но только при одном условии — при условии вашей успешной работы на поле боя", — сказал Путин, подчеркнув, что это ключевое звено на сегодняшний день.