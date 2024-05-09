Президент России Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. Беседа состоялась 7 мая, после инаугурации главы государства. Лидер страны отметил, что рассчитывает на откровенный разговор.

Путин после инаугурации встретился с командирами подразделений из зоны СВО. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры. Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя", — сказал президент.

Российский лидер хотел выяснить, что необходимо сделать для повышения эффективности выполнения боевых задач, причём с минимальными потерями. Путин пожелал победы всем участникам СВО, отметив, что хотел бы встретиться со всеми, однако это невозможно, так как их — "сотни тысяч человек".

Первым выступил командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота генерал Олег Власов. По его словам, с начала боевых действий численность подразделения выросла с 2,4 до более чем 11 тысяч человек. Однако оргштатные мероприятия не коснулись управления, указал офицер. На это президент пообещал преобразовать бригаду в дивизию.