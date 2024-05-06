Путин объяснил решение начать СВО: "Нас водили за нос"
Путин связал СВО с тем, что Россию "водили за нос" на Западе
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Москву вынудили принять экстраординарные меры для защиты мирного населения Донбасса из-за долгих лет обмана. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с кабмином, который сложит свои полномочия уже завтра, в день инаугурации президента.
"Мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удаётся решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удаётся решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооружённым путём", — объяснил Путин.
Ранее президент РФ уже заявлял, что Россия после обмана с Минскими соглашениями была вынуждена перейти к другой форме защиты людей. Он напомнил, что киевский режим начал военные действия в Донбассе в 2014 году и ещё тогда применял против мирных жителей авиацию. Несмотря на это, Россия согласилась участвовать в Минских соглашениях, которые, как позже выяснилось, были нужны лишь для того, чтобы выиграть время. Одной из первых это признала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.