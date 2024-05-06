Путин объяснил решение начать СВО: "Нас водили за нос"

Москву вынудили принять экстраординарные меры для защиты мирного населения Донбасса из-за долгих лет обмана. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с кабмином, который сложит свои полномочия уже завтра, в день инаугурации президента.

"Мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удаётся решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удаётся решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооружённым путём", — объяснил Путин.