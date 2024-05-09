Путин: Россияне в трудное время проявляют лучшие качества, СВО это подтверждает

Специальная военная операция (СВО) подтверждает, что народ России проявляет свои лучшие качества, мужество и героизм, это у него в крови, заявил президент РФ Владимир Путин 7 мая на встрече с военнослужащими после инаугурации. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

"Когда наступают сложные времена, я помню, на протяжении последней пары десятилетий такие времена у нас наступали, мы все об этом знаем, можно даже не вспоминать об этом, но, когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста", — подчеркнул Путин, добавив, что, судя по всему, это в крови у народа России.