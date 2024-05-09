Путин: Россия помнит и чтит всех, кто за неё сражался
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и в ходе СВО, кто погиб от рук неонацистов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве.
"Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию",— сказал глава государства.
Также президент отметил, что первые годы ВОВ Советский Союз один на один сражался с нацизмом, а на вермахт работала почти вся Европа. При этом Путин подчеркнул, что РФ никогда не принижала значения второго фронта и помощи союзников.
"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии <...> Всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", — заявил Путин.