Путин: Россия помнит и чтит всех, кто за неё сражался

Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и в ходе СВО, кто погиб от рук неонацистов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве.

"Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию",— сказал глава государства.

Также президент отметил, что первые годы ВОВ Советский Союз один на один сражался с нацизмом, а на вермахт работала почти вся Европа. При этом Путин подчеркнул, что РФ никогда не принижала значения второго фронта и помощи союзников.