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9 мая, 08:00

Путин: Россия помнит и чтит всех, кто за неё сражался

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и в ходе СВО, кто погиб от рук неонацистов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве.

"Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию",— сказал глава государства.

Также президент отметил, что первые годы ВОВ Советский Союз один на один сражался с нацизмом, а на вермахт работала почти вся Европа. При этом Путин подчеркнул, что РФ никогда не принижала значения второго фронта и помощи союзников.

"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии <...> Всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", — заявил Путин.

Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"
Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"

Ранее в своей речи Владимир Путин заявлял, что РФ никому не позволит ей угрожать, её стратегические силы всегда в готовности. Также президент отметил, что судьба страны зависит от каждого из нас.

Мирон Сидоров
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