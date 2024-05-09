Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"

Президент России Владимир Путин завершил выступление с трибуны Парада Победы обращением к ветеранам. Он отметил, что 9 Мая — это очень эмоциональный, пронзительный день, когда в каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, вспоминают родных и их рассказы.