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9 мая, 07:40

Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"

Президент России Владимир Путин завершил выступление с трибуны Парада Победы обращением к ветеранам. Он отметил, что 9 Мая — это очень эмоциональный, пронзительный день, когда в каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, вспоминают родных и их рассказы.

Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!" Видео © Life.ru

"День Победы объединяет все поколения, и уверен, что мы все обеспечим свободное будущее России, нашего народа. За Россию, за Победу, ура!" произнёс российский лидер.

Путин: Правда о Второй мировой войне мешает колониальной политике Запада
Путин: Правда о Второй мировой войне мешает колониальной политике Запада

Ранее в ходе своего выступления Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником, а также объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Марина Калегина
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