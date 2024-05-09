Путин: Правда о Второй мировой войне мешает колониальной политике Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает колониальной политике. Об этом глава государства сказал во время речи на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин заявил, что правда о Второй мировой войне мешает колониальной политике Запада. Видео © Life.ru

"Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи", — подчеркнул Путин.

Также лидер РФ назвал реваншизм частью политики западных элит по разжиганию новых конфликтов. По словам Путина, Москва отвергает претензии любых стран или альянсов на исключительность.