Путин: РФ переживает рубежный период, судьба страны зависит от каждого из нас
Россия сегодня переживает рубежный период, и судьба Родины зависит от каждого из нас. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы. Видео © Life.ru
"Россия переживает сложный, рубежный период, судьба Родины, её будущее зависит от каждого из нас", — заявил глава государства.
Путин добавил, что сегодня мы неизменно равняемся на поколение победителей — отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину.
Напомним, сегодня, 9 мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник уже отметили на Дальнем Востоке, а в 10:00 в Москве начался главный парад на Красной площади. Президент России Владимир Путин с трибуны обратился к гражданам и объявил минуту молчания в память о погибших в годы ВОВ.
Life.ru