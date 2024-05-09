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9 мая, 07:35

Путин: РФ переживает рубежный период, судьба страны зависит от каждого из нас

Россия сегодня переживает рубежный период, и судьба Родины зависит от каждого из нас. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы. Видео © Life.ru

"Россия переживает сложный, рубежный период, судьба Родины, её будущее зависит от каждого из нас", — заявил глава государства.

Путин добавил, что сегодня мы неизменно равняемся на поколение победителей — отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину.

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Напомним, сегодня, 9 мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник уже отметили на Дальнем Востоке, а в 10:00 в Москве начался главный парад на Красной площади. Президент России Владимир Путин с трибуны обратился к гражданам и объявил минуту молчания в память о погибших в годы ВОВ.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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