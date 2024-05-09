Путин: РФ переживает рубежный период, судьба страны зависит от каждого из нас

Россия сегодня переживает рубежный период, и судьба Родины зависит от каждого из нас. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин выступил на Параде Победы. Видео © Life.ru

"Россия переживает сложный, рубежный период, судьба Родины, её будущее зависит от каждого из нас", — заявил глава государства.