Путин: РФ никому не позволит ей угрожать, её стратегические силы всегда в готовности
Путин: Россия никому не позволяет ей угрожать
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин в своей речи во время Парада Победы на Красной площади отметил, что Москва будет стараться избегать глобального столкновения, но никому не позволит ей угрожать. Также лидер страны добавил, что стратегические силы России всегда в готовности.
"Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", — заявил Путин.
Помимо этого Владимир Путин объявил минуту молчания в честь погибших в годы ВОВ. Ещё президент назвал День Победы священным праздником. Ранее в Москве начался торжественный парад, посвящённый 79-й годовщине Великой Победы. В нём примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц вооружения и военной техники. Ожидается, что во время парада могут представить новую САУ "Коалиция".