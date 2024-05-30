Маленькая девочка отвлекла Путина от важной беседы для игры в воображаемый бинокль
Путин поиграл с дочкой многодетной семьи Семашкиных и обещал поехать на Камчатку
Маленькая девочка отвлекла Путина от важной беседы для игры в воображаемый бинокль. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин намерен вновь посетить Камчатку после своего визита туда в 2022 году. Об этом он сказал во время общения по видеосвязи с многодетными семьями, которые получили награды "Родительская слава" и "Мать-героиня".
Президент РФ Владимир Путин намерен вновь посетить Камчатку. Видео © Life.ru
Андрей и Анастасия Семашкины имеют девять детей и живут в Камчатском крае. Они поблагодарили главу государства за награду, а также признались, что рожают детей "не ради геройства". Семья пообещала подавать добрый пример молодёжи, показывая важность традиционных ценностей. Путин спросил, как на Камчатке власти справляются с социальными вопросами. Семашкины признались, что не имеют претензий.
"Давно не был на Камчатке. Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку", — обещал президент.
Во время общения по видеосвязи Путин заметил, что маленькая девочка заскучала и начала развлекаться, смотря на президента в воображаемый бинокль. Главу государства это повеселило, и он изобразил с помощью рук, что тоже смотрит на неё в бинокль.
Также Путин пообещал решить проблему многодетных семей, которые теряют господдержку при росте доходов. Реагируя на жалобу семьи из Ленинградской области, глава государства указал, что уже обращал внимание на этот вопрос.