Маленькая девочка отвлекла Путина от важной беседы для игры в воображаемый бинокль Путин поиграл с дочкой многодетной семьи Семашкиных и обещал поехать на Камчатку 30 мая, 11:59 Маленькая девочка отвлекла Путина от важной беседы для игры в воображаемый бинокль. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин намерен вновь посетить Камчатку после своего визита туда в 2022 году. Об этом он сказал во время общения по видеосвязи с многодетными семьями, которые получили награды "Родительская слава" и "Мать-героиня".

Президент РФ Владимир Путин намерен вновь посетить Камчатку. Видео © Life.ru

Андрей и Анастасия Семашкины имеют девять детей и живут в Камчатском крае. Они поблагодарили главу государства за награду, а также признались, что рожают детей "не ради геройства". Семья пообещала подавать добрый пример молодёжи, показывая важность традиционных ценностей. Путин спросил, как на Камчатке власти справляются с социальными вопросами. Семашкины признались, что не имеют претензий.

"Давно не был на Камчатке. Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку", — обещал президент.

Во время общения по видеосвязи Путин заметил, что маленькая девочка заскучала и начала развлекаться, смотря на президента в воображаемый бинокль. Главу государства это повеселило, и он изобразил с помощью рук, что тоже смотрит на неё в бинокль.

Также Путин пообещал решить проблему многодетных семей, которые теряют господдержку при росте доходов. Реагируя на жалобу семьи из Ленинградской области, глава государства указал, что уже обращал внимание на этот вопрос.

Авторы Татьяна Миссуми