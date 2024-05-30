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30 мая, 14:22

Путин вручает госнаграды в Кремле. В списке награждённых — Матвиенко, Собянин, Машков, Гергиев

Путин вручает госнаграды в Кремле

Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Среди награждаемых — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, народный артист РФ Владимир Машков, певец Стас Михайлов и другие.

Глава государства подчеркнул, что мастерство и преданность Родине, которые демонстрируют награждённые, объединяют и вдохновляют общество.

"Награды Родины — знак признания вашего мастерства, многолетней добросовестной работы. Все вы — участники и творцы современной истории, ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых смелых, амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", — обратился к ним Путин.

Так, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получили спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. Председателю Совфеда Валентине Матвиенко присуждено звание Героя Труда. Руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков — орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Прославленного хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова отметили орденом Александра Невского, а народного артиста РФ, певца Стаса Михайлова — орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Кроме того, в стенах Екатерининского зала Кремля президент наградил званием матери-героини Ольгу Верпаковскую из Тверской области, которая родила и воспитала 14 детей. Ещё один важный гость церемонии — 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, получивший звезду Героя России.

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А ранее сегодня президент России встретился с семьями, которые были награждены орденом "Родительская слава" и "Мать-героиня". Глава государства в ходе общения отметил, что количество многодетных семей в России за последние несколько лет достигло отметки в два миллиона, вступился за многодетные семьи, теряющие господдержку из-за роста доходов и даже высказался о том, какой будет жизнь после завершения СВО.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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