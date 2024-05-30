Столетний ветеран ВОВ пожаловался Путину на министра обороны за отказ взять его на СВО Столетний ветеран ВОВ признался Путину, что его не взяли добровольцем на СВО 30 мая, 14:22 Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков. Обложка © Life.ru

Получивший звезду Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков признался, что считает себя молодым в свои 100 лет и готов защищать Родину в зоне спецоперации, но в военкомате ему отказали. Об этом он рассказал российскому лидеру Владимиру Путину во время получения из его рук госнаграды в Кремле.

Получивший звезду Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков. Видео © Life.ru

"Мне 100 лет и 5 месяцев, я молодой ещё. Я написал письмо министру обороны — отправить меня на фронт на Украину защищать Россию. Он направил моё заявление махачкалинскому комиссару. Комиссар мне отвечает: "Ибрагим-Паша, мы берём только до 60 лет, а тебе 100 с лишним", — поделился ветеран.

Садыков рассказал президенту, что был автоматчиком с 1941 по 1945 год, участвовал на фронтах. У него нет никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в противостоянии с Украиной. Ветеран выразил уверенность, что российские военные с доблестью доведут начатое дело до конца.

Как писал Life.ru, Путин заявил, что российские военные, которые принимают участие в спецоперации, отстаивают правду и суверенитет нашей страны. По словам президента, военнослужащие — это подлинная опора и броня государства.

Авторы Татьяна Миссуми