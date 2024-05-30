Столетний ветеран ВОВ пожаловался Путину на министра обороны за отказ взять его на СВО
Столетний ветеран ВОВ признался Путину, что его не взяли добровольцем на СВО
Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков. Обложка © Life.ru
Получивший звезду Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков признался, что считает себя молодым в свои 100 лет и готов защищать Родину в зоне спецоперации, но в военкомате ему отказали. Об этом он рассказал российскому лидеру Владимиру Путину во время получения из его рук госнаграды в Кремле.
Получивший звезду Героя России ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков. Видео © Life.ru
"Мне 100 лет и 5 месяцев, я молодой ещё. Я написал письмо министру обороны — отправить меня на фронт на Украину защищать Россию. Он направил моё заявление махачкалинскому комиссару. Комиссар мне отвечает: "Ибрагим-Паша, мы берём только до 60 лет, а тебе 100 с лишним", — поделился ветеран.
Садыков рассказал президенту, что был автоматчиком с 1941 по 1945 год, участвовал на фронтах. У него нет никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в противостоянии с Украиной. Ветеран выразил уверенность, что российские военные с доблестью доведут начатое дело до конца.
Как писал Life.ru, Путин заявил, что российские военные, которые принимают участие в спецоперации, отстаивают правду и суверенитет нашей страны. По словам президента, военнослужащие — это подлинная опора и броня государства.