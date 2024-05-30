Путин назвал участников спецоперации опорой и бронёй России
Российские военные, которые принимают участие в спецоперации, отстаивают правду и суверенитет нашей страны, заявил президент Владимир Путин. По его словам, они — это подлинная опора и броня государства.
Путин напомнил, что сейчас Россия проходит через серьёзные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет и право нашего народа самому определять свою судьбу.
"На передовой этой борьбы те, кто исполняет свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", — заявил президент.
TACC / NEWS.ru / Сергей Петров