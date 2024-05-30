Путин назвал участников спецоперации опорой и бронёй России

Российские военные, которые принимают участие в спецоперации, отстаивают правду и суверенитет нашей страны, заявил президент Владимир Путин. По его словам, они — это подлинная опора и броня государства.

Путин напомнил, что сейчас Россия проходит через серьёзные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет и право нашего народа самому определять свою судьбу.