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30 мая, 13:54

Путин назвал участников спецоперации опорой и бронёй России

Российские военные, которые принимают участие в спецоперации, отстаивают правду и суверенитет нашей страны, заявил президент Владимир Путин. По его словам, они — это подлинная опора и броня государства.

Путин напомнил, что сейчас Россия проходит через серьёзные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет и право нашего народа самому определять свою судьбу.

"На передовой этой борьбы те, кто исполняет свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", — заявил президент.

Путин призвал не забывать, что ключевые для РФ задачи сейчас решаются на фронте
Путин призвал не забывать, что ключевые для РФ задачи сейчас решаются на фронте

А ранее Путин рассказал, как важна для участников спецоперации моральная поддержка. Глава государства назвал бойцов СВО трудовым эталоном, к которому должны стремиться чиновники. Кстати, говоря о завершении спецоперации, российский лидер отметил, что в конечном итоге всё встанет на свои места.

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TACC / NEWS.ru / Сергей Петров

Николь Вербер
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