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30 мая, 12:32

Путин рассказал, как важна для участников СВО моральная поддержка

Путин назвал поддержку бойцов СВО письмами и вещами основой успеха на фронте

Моральная поддержка очень важна для участников специальной военной операции. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с россиянами, награждёнными орденами "Родительская слава". Российский лидер поблагодарил присутствующую на встрече семью Шишовых, отправляющую письма и полезные вещи бойцам на фронт.

"Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов нашей страны, в интересах вот таких семей, как ваша", — отметил глава государства.

Такая взаимная связь и поддержка, по мнению Путина, является основой нашего бытия и наших успехов, в том числе и на поле боя.

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Ранее Путин назвал бойцов СВО трудовым эталоном, к которому должны стремиться чиновники. Кроме того, президент напомнил о приоритетных задачах развития страны, которые стоят перед российскими властями. Таковыми глава государства назвал повышение условий жизни россиян, оздоровление населения, а также выход из демографической ямы.

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Life.ru

Марина Калегина
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