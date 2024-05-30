Путин рассказал, как важна для участников СВО моральная поддержка

Моральная поддержка очень важна для участников специальной военной операции. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с россиянами, награждёнными орденами "Родительская слава". Российский лидер поблагодарил присутствующую на встрече семью Шишовых, отправляющую письма и полезные вещи бойцам на фронт.

"Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов нашей страны, в интересах вот таких семей, как ваша", — отметил глава государства.