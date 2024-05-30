Путин рассказал, как важна для участников СВО моральная поддержка
Путин назвал поддержку бойцов СВО письмами и вещами основой успеха на фронте
Моральная поддержка очень важна для участников специальной военной операции. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с россиянами, награждёнными орденами "Родительская слава". Российский лидер поблагодарил присутствующую на встрече семью Шишовых, отправляющую письма и полезные вещи бойцам на фронт.
"Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов нашей страны, в интересах вот таких семей, как ваша", — отметил глава государства.
Такая взаимная связь и поддержка, по мнению Путина, является основой нашего бытия и наших успехов, в том числе и на поле боя.
Ранее Путин назвал бойцов СВО трудовым эталоном, к которому должны стремиться чиновники. Кроме того, президент напомнил о приоритетных задачах развития страны, которые стоят перед российскими властями. Таковыми глава государства назвал повышение условий жизни россиян, оздоровление населения, а также выход из демографической ямы.
Life.ru