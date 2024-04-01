Путин рекомендовал учредить знак для поощрения волонтёров, помогающих бойцам СВО

Президент России Владимир Путин рекомендовал "Народному фронту" учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтёров, помогающих участникам спецоперации и их семьям. Соответствующее поручение главы государства публикует пресс-служба Кремля. Оно должно быть исполнено до 27 апреля, ответственный — руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтёрской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — говорится в поручении.