Путин: Волонтёры должны провозить гумпомощь на СВО по платным дорогам бесплатно

Волонтёры должны провозить гуманитарную помощь в зону специальной военной операции (СВО) по платным дорогам бесплатно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Платные дороги строятся за счёт коммерческих кредитов, средств компаний, которые этим занимаются, они должны как бы отбивать вложения. Этот вопрос, касающийся перевозок волонтёрских грузов, должен быть решён. Они должны перевозиться бесплатно", — подчеркнул президент в ходе встречи со студентами – бойцами СВО.