Путин заявил, что волонтёры собрали 11 миллиардов рублей на нужды ВС России
Российские добровольцы собрали на нужды армии одиннадцать миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Всё для победы!" в Туле, добавив, что волонтёрское движение играет огромную роль в поддержке ВС РФ в зоне СВО.
"Огромную роль играет сегодня волонтёрское движение... Вся страна, простые люди по тысяче собирали. Одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что волонтёры должны провозить гуманитарную помощь в зону СВО по платным дорогам бесплатно. Кроме того, лидер РФ поблагодарил добровольцев-студентов, которые сдали 19 тонн крови, чтобы поддержать российских бойцов.
Life.ru / Павел Баранов