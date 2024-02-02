Путин заявил, что волонтёры собрали 11 миллиардов рублей на нужды ВС России

Российские добровольцы собрали на нужды армии одиннадцать миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Всё для победы!" в Туле, добавив, что волонтёрское движение играет огромную роль в поддержке ВС РФ в зоне СВО.