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2 февраля, 15:48

Путин заявил, что волонтёры собрали 11 миллиардов рублей на нужды ВС России

Российские добровольцы собрали на нужды армии одиннадцать миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Всё для победы!" в Туле, добавив, что волонтёрское движение играет огромную роль в поддержке ВС РФ в зоне СВО.

"Огромную роль играет сегодня волонтёрское движение... Вся страна, простые люди по тысяче собирали. Одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта", — подчеркнул российский лидер.

Политолог объяснил важность встреч Путина с волонтёрами на примере судьбоносного решения в 2017-м
Политолог объяснил важность встреч Путина с волонтёрами на примере судьбоносного решения в 2017-м

Ранее Путин заявил, что волонтёры должны провозить гуманитарную помощь в зону СВО по платным дорогам бесплатно. Кроме того, лидер РФ поблагодарил добровольцев-студентов, которые сдали 19 тонн крови, чтобы поддержать российских бойцов.

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Life.ru / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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