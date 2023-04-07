Лайф побывал на строительной площадке российского коллайдера NICA в Подмосковье

Специалисты Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне показали журналистам строительство отечественного коллайдера NICA, который является крупнейшим физическим проектом нашей страны. Пресс-тур, организованный по нацпроекту "Наука и университеты", прошёл в минувший четверг, 6 апреля.

Экскурсия в ОИЯИ в рамках пресс-тура. Видео © LIFE

NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — один из проектов класса "мегасайенс" в России, согласно которому в ОИЯИ будет построен коллайдер. Эта установка, полагают учёные, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Полный ввод коллайдера в эксплуатацию намечен на осень текущего года.

"Коллайдер-установка со вторичными пучками — это экспериментальная установка для изучения физики взаимодействия тяжёлых ядер и физики взаимодействия поляризованных пучков. Всего в мире таких ускорителей четыре, два — в этом зале. По количеству сверхпроводящих ускорителей на душу населения РФ уже обгоняет весь мир", — рассказал Лайфу замначальника ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Анатолий Сидорин.

В рамках программы экскурсии журналисты также побывали в Московском авиационном институте (МАИ), который входит в научный центр мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук". Особое внимание там было уделено орбитальной станции "Салют" — полноразмерному космическому наблюдательному и разведывательному пункту. С помощью аппаратов такого типа можно выполнять как научные, так и военные миссии. К слову, в настоящее время космическая корпорация "Энергия" разрабатывает новую станцию "Салют-10".

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