ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 12:28

Лайф побывал на строительной площадке российского коллайдера NICA в Подмосковье

Ввод в эксплуатацию российского коллайдера NICA намечен на осень 2023 года

Специалисты Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне показали журналистам строительство отечественного коллайдера NICA, который является крупнейшим физическим проектом нашей страны. Пресс-тур, организованный по нацпроекту "Наука и университеты", прошёл в минувший четверг, 6 апреля.

Экскурсия в ОИЯИ в рамках пресс-тура. Видео © LIFE

NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — один из проектов класса "мегасайенс" в России, согласно которому в ОИЯИ будет построен коллайдер. Эта установка, полагают учёные, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Полный ввод коллайдера в эксплуатацию намечен на осень текущего года.

"Коллайдер-установка со вторичными пучками — это экспериментальная установка для изучения физики взаимодействия тяжёлых ядер и физики взаимодействия поляризованных пучков. Всего в мире таких ускорителей четыре, два — в этом зале. По количеству сверхпроводящих ускорителей на душу населения РФ уже обгоняет весь мир", — рассказал Лайфу замначальника ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Анатолий Сидорин.

В рамках программы экскурсии журналисты также побывали в Московском авиационном институте (МАИ), который входит в научный центр мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук". Особое внимание там было уделено орбитальной станции "Салют" — полноразмерному космическому наблюдательному и разведывательному пункту. С помощью аппаратов такого типа можно выполнять как научные, так и военные миссии. К слову, в настоящее время космическая корпорация "Энергия" разрабатывает новую станцию "Салют-10".

С 2022 по 2031 год в России идёт Десятилетие науки и технологий. Его основные цели — привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий — на сайте наука.рф.

На круглом столе ЭИСИ назвали условия для достижения технологического суверенитета России

На круглом столе ЭИСИ назвали условия для достижения технологического суверенитета России

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в ходе круглого стола ЭИСИ заявил, что достижение технологического суверенитета на сегодняшний день — это задача номер один. По словам парламентария, в этом контексте очень важно работать над престижем профессии учёного, создавать меры поддержки на разных уровнях.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров