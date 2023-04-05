Депутат Мажуга: Технологический суверенитет — это задача номер один на сегодня
Достижение технологического суверенитета на сегодняшний день — это задача номер один. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету".
По словам парламентария, в этом контексте очень важно работать над престижем профессии учёного, создавать меры поддержки на разных уровнях. Также нужна корректировка планов набора по отдельным специальностям в соответствии с потребностями государства, считает он.
"Три ключевые задачи: привлечение исследований молодых учёных, использование их достижений в жизни государства и общества и популяризация. Недавно "Единая Россия" презентовала проект "Менделеевская карта", который также направлен на поддержку молодых учёных. Скоро на площадке партии у нас будет представлен первый рейтинг регионов по поддержке молодых учёных. Мы расскажем, какой субъект у нас самый молодой и где у нас больше всего поддерживают молодых учёных", — подчеркнул Александр Мажуга.
Напомним, что 4 апреля состоялось заседание президиума Госсовета по промышленности, где тема технологического суверенитета также стала магистральной. Кроме того, формирование технологического суверенитета президент России Владимир Путин назвал одной из главных задач на 2023 год.
ТАСС / Сергей Савостьянов