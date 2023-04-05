Депутат Мажуга: Технологический суверенитет — это задача номер один на сегодня

Достижение технологического суверенитета на сегодняшний день — это задача номер один. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету".

По словам парламентария, в этом контексте очень важно работать над престижем профессии учёного, создавать меры поддержки на разных уровнях. Также нужна корректировка планов набора по отдельным специальностям в соответствии с потребностями государства, считает он.