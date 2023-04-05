На круглом столе ЭИСИ назвали условия для достижения технологического суверенитета России

Россия способна достичь технологической независимости при соблюдении ряда условий. Об этом сообщила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына в ходе круглого стола "Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету".

По её словам, задача, поставленная российским лидером Владимиром Путиным, выполнима при создании паритета с дружественными странами-лидерами в сферах критически важных технологических достижений, а также при выходе на первые позиции в сквозных технологиях. Соблюдение этих условий поможет развиваться даже в условиях санкционного давления.

Кислицына убеждена, что атомная отрасль может стать флагманской в России, а также в фармацевтике важно достичь независимости от зарубежных поставщиков. На прошлой неделе была запущена деятельность сразу трёх предприятий в этой сфере, отметила аналитик.