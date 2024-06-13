Эксперт объяснила важность визита Путина в Институт ядерных исследований в Дубне

Несмотря на санкции, российские учёные продолжают заниматься большими стратегическими научными проектами. Один из них NICA — сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов. В четверг, 13 июня, президент РФ Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, где дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса. В беседе с Life.ru политконсультант Алёна Август подчеркнула, что это достаточно важный момент для России.

Президент РФ Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Посещение Дубны для президента не просто какое-то мероприятие дежурное — это очень важный момент для России. Потому что, несмотря на все непростые условия развития России в окружении стран, всячески нам противодействующих, и в период мегасанкций мы продолжаем заниматься большими стратегическими научными проектами", — отметила она.

По словам эксперта, принципиальные вопросы, поставленные перед стартовавшим в 2013 году проектом, решаются. Российские учёные с его помощью надеются воссоздать условия, в которых пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Примечательно, что, несмотря даже на давление, со специалистами из РФ продолжают сотрудничать многие зарубежные коллеги практически со всего мира.

"Президент сказал, что финансирование программы таких научных мегагрантов будет увеличено до 100 миллионов в год, сроки программы будут продлены с трёх до пяти лет. К финансированию подобных проектов будет привлекаться частный бизнес. Это как раз продолжение государственно-частного партнёрства, и в такой важной сфере, как развитие больших научных проектов", — указала Август.

Она напомнила, что в создании огромного и важного комплекса в Дубне участвуют учёные из 30 стран. Проект объединил свыше 130 институтов, университетов и предприятий, причём 36 из них представляют РФ.

"Учёные пытаются разгадать тайну возникновения Вселенной. Для многих в мире, если эта новость, конечно, не будет как-то переврана западными информагентствами, будет большим удивлением узнать, что Россия никак не загибается, а развивает вот такие огромные научные проекты стратегические. Даже проекты большой научной философии о возникновении жизни на Земле", — подчеркнула политконсультант.

Также Август обратила внимание, что проект базируется на основе уникальной российской технологии сверхпроводящих магнитов с охлаждением потоком кипящего гелия. По словам эксперта, такая методика признана во всём мире и именно поэтому с РФ работают учёные из многих стран.

"Комплекс в учёной среде называют машиной времени, потому что действительно один из важных вопросов, на который пытается ответить проект: как после Большого взрыва возникла ядерная материя, из которой состоят все объекты в той Вселенной, которая нам сейчас доступна", — заключила собеседница Life.ru.