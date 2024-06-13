Путин назвал коллайдер NICA мощным конкурентным преимуществом России

Коллайдер тяжёлых ионов Nuclotron based Ion Collider Facility (NICA) является мощным конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, данный комплекс необходимо использовать для укрепления лидерских позиций нашей страны по целому ряду направлений.

Президент РФ Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"NICA — это наше мощное конкурентное преимущество. Нужно использовать его для создания суверенных оригинальных сквозных разработок, востребованных во всех сферах жизни. А также для других критически важных продуктов и сервисов", — сказал президент на заседании Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне.

Путин уверен в том, что эксперименты на коллайдере позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо человечества.

Ускорительный комплекс NICA создан на базе Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ). Объект занимает территорию в шесть гектаров. В его формировании участвуют эксперты из 30 стран мира. Проект объединяет более чем 130 научных институтов, университетов и предприятий, из которых 36 представляют Россию. Начало международной программы исследований на коллайдере запланировано на 2025 год.