Путин призвал собрать в единый кулак весь технологический потенциал России
Российский потенциал в сфере технологий необходимо собрать в единый кулак. С соответствующим призывом на заседании Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне выступил президент России Владимир Путин.
"Весь наш научный, технологический, образовательный и производственный потенциал в полном смысле слова нужно собрать в единый кулак. И здесь распыление сил и средств недопустимо", — сказал глава государства.
Напомним, ранее в четверг, 13 июня, Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне Московской области. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) и дал старт его технологическому пуску. Затем Путин встретился с учёными, а сейчас проводит заседание Совета по науке и образованию.
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