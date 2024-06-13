Путин призвал собрать в единый кулак весь технологический потенциал России

Российский потенциал в сфере технологий необходимо собрать в единый кулак. С соответствующим призывом на заседании Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне выступил президент России Владимир Путин.

"Весь наш научный, технологический, образовательный и производственный потенциал в полном смысле слова нужно собрать в единый кулак. И здесь распыление сил и средств недопустимо", — сказал глава государства.