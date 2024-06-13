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13 июня, 16:42

Путин призвал собрать в единый кулак весь технологический потенциал России

Российский потенциал в сфере технологий необходимо собрать в единый кулак. С соответствующим призывом на заседании Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне выступил президент России Владимир Путин.

"Весь наш научный, технологический, образовательный и производственный потенциал в полном смысле слова нужно собрать в единый кулак. И здесь распыление сил и средств недопустимо", — сказал глава государства.

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Путин: Умные люди в разных странах по-прежнему хотят сотрудничать с Россией

Напомним, ранее в четверг, 13 июня, Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне Московской области. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) и дал старт его технологическому пуску. Затем Путин встретился с учёными, а сейчас проводит заседание Совета по науке и образованию.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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