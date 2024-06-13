Путин: Умные люди в разных странах по-прежнему хотят сотрудничать с Россией
Умные люди в разных странах по-прежнему хотят сотрудничать с Россией во всех сферах, включая научную. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил влияние политики на все сферы деятельности, в том числе культуру и научное сотрудничество.
"Но умные люди и наши партнёры понимают, что это ничего хорошего не несёт ни в сфере культуры, ни в сфере научного сотрудничества. И желание ни у кого не пропадает работать с Россией или сюда приезжать, приглашать наших специалистов во всех областях, в том числе в научной сфере", — сказал Путин на встрече с ведущими учёными и получателями мегагрантов в подмосковной Дубне.
Также президент указал, что есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с Россией и хотят продолжать сотрудничество. Это партнёрство будет продолжаться, подчеркнул Путин.
Напомним, ранее в четверг, 13 июня, Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне Московской области. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) и дал старт его технологическому пуску. Затем Путин встретился с учёными, а сейчас проводит заседание Совета по науке и образованию.
Life.ru