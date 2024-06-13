"Не закрываем на замок": Россия открыта для научного сотрудничества, заверил Путин
Путин заявил, что Россия открыта для научного сотрудничества
Россия по-прежнему открыта для международного научного сотрудничества и ничего не закрывает на замок. Об этом заявил в четверг, 13 июня, президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.
Глава государства убеждён, что российская наука на будет стоять на месте, а все политические разногласия, препятствующие её развитию, будут преодолены.
"Мы ничего не закрываем, ничего не прячем, на замок не закрываем. Мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе", — отметил Путин, обращаясь к нашим талантливым согражданам.
Ранее в четверг Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований в Дубне Московской области. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) и дал старт его технологическому пуску.
Life.ru