"Не закрываем на замок": Россия открыта для научного сотрудничества, заверил Путин

Россия по-прежнему открыта для международного научного сотрудничества и ничего не закрывает на замок. Об этом заявил в четверг, 13 июня, президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

Глава государства убеждён, что российская наука на будет стоять на месте, а все политические разногласия, препятствующие её развитию, будут преодолены.

"Мы ничего не закрываем, ничего не прячем, на замок не закрываем. Мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе", — отметил Путин, обращаясь к нашим талантливым согражданам.