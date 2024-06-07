Путин напомнил про "дамочку" Трасс и рассказал, кто на самом деле толкает мир к ядерной войне

Россия никогда первой не начинала риторику ядерной эскалации конфликта. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По поводу ядерной эскалации — мы никогда не начинали этой риторики. Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании [Лиз Трасс], которая сказала, что она готова нажать ядерную кнопку", — напомнил глава государства.