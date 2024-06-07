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Регион
7 июня, 15:18

Путин напомнил про "дамочку" Трасс и рассказал, кто на самом деле толкает мир к ядерной войне

Путин: Россия никогда не была инициатором ведения риторики ядерной эскалации

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия никогда первой не начинала риторику ядерной эскалации конфликта. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По поводу ядерной эскалации — мы никогда не начинали этой риторики. Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании [Лиз Трасс], которая сказала, что она готова нажать ядерную кнопку", напомнил глава государства.

Россия лишь заявляла, что нужно посерьёзнее относиться к вопросам ядерной эскалации, отметил Путин. Президент указал, что Москва никогда не "бряцала ядерным оружием", как об этом все говорят.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о планах США 7 июня объявить о переходе к более агрессивной стратегии в сфере ядерного оружия. Ожидается, что причиной этого в Белом доме назовут якобы неудачные попытки договориться с Москвой и Пекином о контроле над вооружениями. Владимир Путин отметил на ПМЭФ, что РФ считает возможным использовать все имеющиеся в её распоряжении средства в случае угроз суверенитету.

Дарья Нарыкова
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