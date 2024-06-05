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Регион
5 июня, 20:36

Все средства: Путин дал недвусмысленное предупреждение Западу, полюбившему тему эскалации

Путин: РФ может использовать все средства при угрозах суверенитету и целостности

Россия считает возможным использовать все имеющиеся в её распоряжении средства в случае угроз суверенитету. Об этом предупредил президент страны Владимир Путин.

"Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — сказал российский лидер на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Путин призвал не относиться к этому легко и поверхностно, а подходить к этому вопросу профессионально. Политик выразил надежду, что в мире все так будут относиться к решению вопросов подобного рода.

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Также в ходе встречи Владимир Путин предупредил, что ответ России на поставки дальнобойного оружия Украине может быть асимметричным. Кроме того, у Москвы есть право направить оружие в регионы, откуда могут быть нанесены удары по инфраструктуре стран, которые продолжают вооружать Киев.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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