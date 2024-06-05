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Регион
5 июня, 19:29

Станут участниками войны: Путин послал Западу тревожный сигнал в ответ на планы бить по России

Путин: РФ будет действовать аналогично, если страны Запада втягиваются в войну

Нанесение ударов по территории России при содействии западных союзников Киева будет расцениваться как прямое участие в боевых действиях. В этом случае Москва готова ответить зеркально, заявил в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин.

"В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против РФ, — то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьёзным проблемам", — уверен российский лидер.

Путин объяснил, как Россия будет бороться с дальнобойным оружием Запада
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Напомним, что в мае Вашингтон разрешил Киеву использовать американские ракетные комплексы HIMARS и GMLRS, а также артиллерию для ударов по России. При этом США ограничили географию применения своего оружия, но намекнули на готовность дать Украине полный карт-бланш. Возможный ответ Москвы на подобные провокации встревожил Запад.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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