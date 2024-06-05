Станут участниками войны: Путин послал Западу тревожный сигнал в ответ на планы бить по России

Нанесение ударов по территории России при содействии западных союзников Киева будет расцениваться как прямое участие в боевых действиях. В этом случае Москва готова ответить зеркально, заявил в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин.

"В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против РФ, — то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьёзным проблемам", — уверен российский лидер.