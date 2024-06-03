Кирби: США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России
Вашингтон заявил о готовности обсуждать с Киевом расширение географии ударов, которые ВСУ продолжают наносить по территории России. Такую позицию американской стороны высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать своё видение. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", — сказал он журналистам, не уточнив, ожидаются ли какие-то решения по данному вопросу.
В то же время американский политик отметил, что Белый дом решил изменить подход в поддержке Украины из-за того, что на фронте "менялись условия". По его словам, он не ждёт каких-то радикальных изменений в политике США, но добавил, что она зависит от дальнейшего развития ситуации.
Ранее Life.ru уже рассказывал, что в НАТО захотели разрешить Киеву наносить удары по территории РФ поставляемым западным оружием. По словам генсека Йенса Столтенберга, это будет являться лишь оборонительной мерой. Президент России Владимир Путин напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что сделает его стороной конфликта. В ФРГ же призвали страны блока не вступать в конфликт против Москвы. Там также уверены, что Киеву не следует атаковать российскую землю оружием ФРГ. Однако Венгрия недавно снова заговорила о необходимости остановить подготовку Североатлантического альянса к войне с Россией.
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