Кирби: США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

"Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать своё видение. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", — сказал он журналистам, не уточнив, ожидаются ли какие-то решения по данному вопросу.