Путин указал на "космический" просчёт Столтенберга по ударам ВСУ вглубь России Путин напомнил Столтенбергу о неспособности ВСУ бить вглубь РФ без помощи НАТО 28 мая, 14:09 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг наверняка прекрасно осведомлён, что дальнобойные ракеты могут применяться только в связке с космическими средствами разведки. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, опровергнув таким образом слова главы военного блока о том, что удары ВСУ вглубь России не вовлекут Североатлантический альянс в конфликт.

"Если он (Столтенберг. — Прим. Life.ru) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, всё-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки", — пояснил российский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Ташкенте.

Он также добавил, что "полётное задание" для таких ракет создаётся исключительно профессионалами из стран НАТО после анализа данных разведки. Поэтому участия украинских военнослужащих в этом процессе может даже не потребоваться, а проводиться исключительно представителями стран альянса, объяснил Путин.

Ранее Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми