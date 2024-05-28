Путин назвал трагедией то, что правители Украины не видят в солдатах ВСУ своих 28 мая, 13:40 Киеву не жалко собственных солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинские власти не считают солдат ВСУ своими людьми, поэтому легко бросают их на передовую ради мифических побед. Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами.

"Сегодняшним правителям Украины не жалко этих людей [простых украинцев], они не считают их своими. Вот в чём проблема и трагедия Украины. Я надеюсь, что люди это в конце концов почувствуют", — объяснил Путин.

Также Путин заявил, что Россия знает, что на Украине есть западные наёмники, поэтому никаких иллюзий здесь нет. Радиоперехваты постоянно фиксируют английскую, польскую, французскую речь, добавил глава государства.