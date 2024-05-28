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Путин назвал трагедией то, что правители Украины не видят в солдатах ВСУ своих

28 мая, 13:40
Киеву не жалко собственных солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Киеву не жалко собственных солдат. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинские власти не считают солдат ВСУ своими людьми, поэтому легко бросают их на передовую ради мифических побед. Об этом глава государства заявил в разговоре с журналистами.

"Сегодняшним правителям Украины не жалко этих людей [простых украинцев], они не считают их своими. Вот в чём проблема и трагедия Украины. Я надеюсь, что люди это в конце концов почувствуют", объяснил Путин.

Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине
Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине

Также Путин заявил, что Россия знает, что на Украине есть западные наёмники, поэтому никаких иллюзий здесь нет. Радиоперехваты постоянно фиксируют английскую, польскую, французскую речь, добавил глава государства.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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