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Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине

28 мая, 13:31
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале создания санитарной зоны безопасности на территории Украины, так как ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы и мирных граждан. Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами.

"Я ещё полгода назад говорил, что если они [ВСУ] дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем создавать зону безопасности. И вот недавно я сказал, что мы к этому перешли", — пояснил Путин.

Он обратил внимание, что Запад ничего не говорил своему населению про обстрелы приграничных городов РФ, но теперь обвиняет Россию в наступлении на Харьков, не объясняя причин. Российский лидер уверен, что сейчас западные страны "пожинают плоды своего творчества". Также Путин предупредил, что использование ВСУ иностранных дальнобойных ракет вызовет серьёзную эскалацию.

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Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Сейчас наиболее активные бои разворачивают в Волчанске, который уже сравнивают с Бахмутом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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