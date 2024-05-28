Путин заявил, что Россия приступила к созданию зоны безопасности на Украине 28 мая, 13:31 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале создания санитарной зоны безопасности на территории Украины, так как ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы и мирных граждан. Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами.

"Я ещё полгода назад говорил, что если они [ВСУ] дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы вынуждены будем создавать зону безопасности. И вот недавно я сказал, что мы к этому перешли", — пояснил Путин.

Он обратил внимание, что Запад ничего не говорил своему населению про обстрелы приграничных городов РФ, но теперь обвиняет Россию в наступлении на Харьков, не объясняя причин. Российский лидер уверен, что сейчас западные страны "пожинают плоды своего творчества". Также Путин предупредил, что использование ВСУ иностранных дальнобойных ракет вызовет серьёзную эскалацию.

Авторы Татьяна Миссуми