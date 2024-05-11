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11 мая, 13:12

Ганчев: ВСУ оставляют позиции на Харьковском направлении под давлением ВС РФ

Вооружённые силы Украины под натиском российских войск оставляют свои позиции в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удаётся непросто. За годы противник окопался в населённых пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остаётся другого выбора, как отступать. Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области", — сказал он в беседе с ТАСС.

В Харькове произошло два взрыва
В Харькове произошло два взрыва

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия начала наступление на Харьков. Кроме того, взять этот подконтрольный Киеву город и Одессу в мае призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, российская сторона должна заставить Владимира Зеленского подписать "необходимые для безопасности РФ бумаги".

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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