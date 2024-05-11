Ганчев: ВСУ оставляют позиции на Харьковском направлении под давлением ВС РФ

"Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удаётся непросто. За годы противник окопался в населённых пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остаётся другого выбора, как отступать. Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области", — сказал он в беседе с ТАСС.